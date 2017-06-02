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Общество

3 и 4 июля на псковских дорогах пройдут массовые проверки водителей

3 и 4 июля сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову проведут массовые проверки водителей с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 3 июня с 10:00 до 10:30 инспекторы будут дежурить у дома 71 по Рижскому проспекту, с 16:00 до 16:30 – на пересечении улиц Чудской и Алмазной.

4 июня с 10:30 до 11:00 проверки пройдут на пересечении улиц Чудской и Алмазной, а   с 16:30 до 17:00 – на площади Победы.

Основные цели мероприятия -  установление водителей, управляющих транспортными  средствами  в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,  выявление нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Особое внимание будет обращаться  на автомобили, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

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