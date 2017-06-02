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Общество

Не про любовь

В российский прокат вышел фильм «Нелюбовь»: психологический триллер Андрея Звягинцева, завоевавший на 70-м Каннском кинофестивале Приз жюри.

Андрей Звягинцев, - российский режиссер авторского кино, трижды получавший призы на Каннском кинофестивале, - продолжает рассказывать о нелегкой жизни и судьбе человека в России. Если в «Левиафане» он затронул тему беспощадности власти, безысходности и безвыходности «маленького человека» в большой «системе», то «Нелюбовь» оказалась еще более жестокой, но при этом еще более правдивой и шокирующей картиной.

Молодая московская семейная пара - Борис (Алексей Розин) и Женя (Марьяна Спивак) - находится в стадии тяжелого развода. Каждый из них живет уже своей, отдельной жизнью: у Бориса - беременная молодая любовница Маша (Марина Васильева), у Жени - богатый и уже немолодой новый возлюбленный Антон (Андрис Кейшс). Единственный в семье 12-летний ребенок Алеша становится случайным свидетелем очередной ссоры между родителями, из которой узнает о разводе. Погруженные в выяснения рушащихся отношений, Борис и Женя даже не замечают исчезновения собственного сына.

Герои Звягинцева лицемерны и безрассудны. Бездушного отца заботят лишь собственная работа и кредиты, сохранение брака для него - гарантия сохранения работы. Вульгарную и самодовольную мать волнует жизнь в достатке, безукоризненная внешность и лента «Инстаграма». Молодая и наивная любовница Бориса, Маша, мечтает о стабильном будущем рядом с ним. Но и она, как показывает развитие событий, эгоистична и любит лишь себя. Через эти образы Звягинцев в очередной раз обнажает пороки современного общества, в котором больше не осталось места для честной и искренней любви, а преобладают искусственность, ложь, алчность и самовлюбленность.

Разрушение очередной семейной ячейки и исчезновение ребенка оказываются лишь вершиной айсберга. Постепенно, шаг за шагом, минута за минутой нас погружают в вымышленный (а может и реальный), беспощадный ад. В этом мире полиция оказывается «слишком занятой», чтобы искать «бегунка», а «озабоченные» родители неохотно соглашаются разыскивать собственного сына, ибо в их умах уже давно живут совершенно другие потребности и планы - куратор поисково-спасательного отряда чуть ли не заставляет их начать действовать. И вот уже в следующей сцене через болотные кусты на окраине города проскальзывают оранжевые силуэты активистов-добровольцев - возможно лишь они предстают искренними, честными и доброжелательными в этой истории, но оказываются также бессильны перед жестокой судьбой, отчего также быстро складывают руки. Так режиссер создает ощущение контраста: толпа незнакомых людей более озабочена и взволнована поисками мальчика, чем его родители. 

Что же сделало людей такими, откуда взялась вся эта «нелюбовь»? Звягинцев дает ответ через персонажа матери главной героини, Жени: такими своих детей могли вырастить только такие же безнравственные, жестокие и безразличные ко всему, кроме себя, люди. Порочный круг нерушим, последствия поступков - неизбежны. Бабушка не признает внука, для нее он не существует. Родную мать не любит собственная дочь, объясняющая её истерики старческим маразмом. Но и саму женщину никто не любит: ни муж, ни сын, ни любовник. Находясь где-то в «прекрасных мирах», в поисках собственного счастья, герои недооценивают то, что имеют, пренебрегают этим, каждодневно мечтая об избавлении, отчего живут в постоянных муках, то и дело каждый раз устремляя полные надежды взгляды сквозь окна куда-то в даль. 

«Нелюбовь», бесспорно, оставит тяжелый отпечаток в головах у зрителей. Андрей Звягинцев снял жестокую, но кристально правдивую картину-предостережение, с прямолинейным сюжетом советского кино, прекрасной музыкой Евгения Гальперина и с «вылизанными» дочиста, практически «финчеровскими» кадрами оператора Михаила Кричмана. В каждом из них есть своя эстетика, драматизм: от первых сцен, напоминающих атмосферу «Охотников на снегу» Питера Брейгеля и до «намеков» на Тарковского в разрушенном здании скончавшегося государства. 

Новый фильм Звягинцева - о пустоте, о беспросветном вакууме внутри современного человека, который в какой-то момент утратил способность просто любить, отчего и сам становится нелюбимым и никому ненужным. Но за свою «нелюбовь», за безразличие и капризность, героям приходится расплачиваться самым страшным и невообразимым для них образом. Такова, к сожалению, правда жизни, которую, конечно, никто не желает знать. 

По сложившейся уже «традиции», фильм встретили настороженно, обвиняя Андрея Звягинцева в том, что он в очередной раз «очерняет» образ России. По сути, такая трагическая история могла произойти в любой другой стране. Правда лишь в том, что Звягинцев - российский режиссер и снимает, как и все, про свою страну, но немного в другом ключе реализма, про российскую действительность. Пока ярые ненавистники продолжают кричать о «чернухе» и «разврате» его фильмов, пока Минкульт «запикивает» весь мат - неотделимую часть картины, творческую задумку режиссеров, Андрей Звягинцев снимает настоящее, сильное российское кино. Вне всякого сомнения, он заслуженно получил Приз жюри в Каннах, встав в один ряд с Ксавье Доланом, Йоргосом Лантимосом, Жаном-Люком Годаром, Ларсом фон Триером, Ингмаром Бергманом и Микеланджело Антониони.  

Муслим Камалов
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