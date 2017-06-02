Не про любовь
В российский прокат вышел фильм «Нелюбовь»: психологический триллер Андрея Звягинцева, завоевавший на 70-м Каннском кинофестивале Приз жюри.
Андрей Звягинцев, - российский режиссер авторского кино, трижды получавший призы на Каннском кинофестивале, - продолжает рассказывать о нелегкой жизни и судьбе человека в России. Если в «Левиафане» он затронул тему беспощадности власти, безысходности и безвыходности «маленького человека» в большой «системе», то «Нелюбовь» оказалась еще более жестокой, но при этом еще более правдивой и шокирующей картиной.
Молодая московская семейная пара - Борис (Алексей Розин) и Женя (Марьяна Спивак) - находится в стадии тяжелого развода. Каждый из них живет уже своей, отдельной жизнью: у Бориса - беременная молодая любовница Маша (Марина Васильева), у Жени - богатый и уже немолодой новый возлюбленный Антон (Андрис Кейшс). Единственный в семье 12-летний ребенок Алеша становится случайным свидетелем очередной ссоры между родителями, из которой узнает о разводе. Погруженные в выяснения рушащихся отношений, Борис и Женя даже не замечают исчезновения собственного сына.
Разрушение очередной семейной ячейки и исчезновение ребенка оказываются лишь вершиной айсберга. Постепенно, шаг за шагом, минута за минутой нас погружают в вымышленный (а может и реальный), беспощадный ад. В этом мире полиция оказывается «слишком занятой», чтобы искать «бегунка», а «озабоченные» родители неохотно соглашаются разыскивать собственного сына, ибо в их умах уже давно живут совершенно другие потребности и планы - куратор поисково-спасательного отряда чуть ли не заставляет их начать действовать. И вот уже в следующей сцене через болотные кусты на окраине города проскальзывают оранжевые силуэты активистов-добровольцев - возможно лишь они предстают искренними, честными и доброжелательными в этой истории, но оказываются также бессильны перед жестокой судьбой, отчего также быстро складывают руки. Так режиссер создает ощущение контраста: толпа незнакомых людей более озабочена и взволнована поисками мальчика, чем его родители.
Что же сделало людей такими, откуда взялась вся эта «нелюбовь»? Звягинцев дает ответ через персонажа матери главной героини, Жени: такими своих детей могли вырастить только такие же безнравственные, жестокие и безразличные ко всему, кроме себя, люди. Порочный круг нерушим, последствия поступков - неизбежны. Бабушка не признает внука, для нее он не существует. Родную мать не любит собственная дочь, объясняющая её истерики старческим маразмом. Но и саму женщину никто не любит: ни муж, ни сын, ни любовник. Находясь где-то в «прекрасных мирах», в поисках собственного счастья, герои недооценивают то, что имеют, пренебрегают этим, каждодневно мечтая об избавлении, отчего живут в постоянных муках, то и дело каждый раз устремляя полные надежды взгляды сквозь окна куда-то в даль.
Новый фильм Звягинцева - о пустоте, о беспросветном вакууме внутри современного человека, который в какой-то момент утратил способность просто любить, отчего и сам становится нелюбимым и никому ненужным. Но за свою «нелюбовь», за безразличие и капризность, героям приходится расплачиваться самым страшным и невообразимым для них образом. Такова, к сожалению, правда жизни, которую, конечно, никто не желает знать.