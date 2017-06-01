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Экономика

Борьба с фирмами-«однодневками» ведётся в Псковской области

Налоговые органы Псковской области ведут работу по выявлению граждан, выступающих в качестве руководителей, учредителей организаций по просьбе третьих лиц. Как сообщили Псковскому агентству информации в УФНС России по Псковской области, мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. Убежденные в законности своих действий люди предоставляют свои персональные данные и подписывают документы для государственной регистрации фирм-«однодневок», не имея представления, с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм с многомиллионными долгами, к которым предъявляют требования кредиторы.

Государственная регистрация организаций на подставных лиц, то есть представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные данные, влечет уголовную ответственность по статьям 170.1, 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. При выявлении налоговых нарушений в деятельности юридического лица номинальный руководитель не сможет уйти от ответственности, поскольку указав на непричастность к деятельности организации, получает статус «подставного лица». Преступлением считается не только первичное создание организации, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, рассказали в УФНС.

В настоящее время возбуждены десятки уголовных дел по статьям 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и сотни материалов находятся на проверке в правоохранительных органах. За 2016 год в правоохранительные органы направлено 8 материалов об обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных данными статьями, по одному из них возбуждено уголовное дело.

УФНС России по Псковской области рекомендует гражданам быть бдительными, не предоставлять свой паспорт и не подписывать документы на государственную регистрацию юридического лица в случае, если не планируется в дальнейшем управление этой организацией и участие в ее деятельности, иначе можно стать участником уголовного преступления.

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