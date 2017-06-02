Владимир Путин поприветствовал гостей и участников Пушкинского праздника поэзии

19:31, 02 июня 2017, ПАИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственный адрес участникам, организаторам и гостям Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, который открылся в Пушкинских Горах 2 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«В эти июньские дни здесь, на древней псковской земле, на протяжении многих лет собираются десятки тысяч людей из разных регионов России и зарубежных стран. Их привлекает сюда искренняя любовь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, удивительная красота и очарование этих мест, вдохновивших его на создание литературных, поэтических шедевров», — говорится в послании президента.

Глава государства выразил уверенность, что нынешние торжества, посвященные 200-летию первого приезда великого русского поэта в Михайловское, пройдут с размахом, запомнятся богатой и насыщенной программой, выступлениями известных артистов и музыкантов.

«И, конечно, такие замечательные инициативы воспитывают у молодежи уважительное отношение к отечественной истории, гордость за наше уникальное культурное и духовное наследие», — сказал Владимир Путин и пожелал участникам и гостям праздника успехов и приятных и незабываемых впечатлений.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии является одним из наиболее значимых и масштабных культурных проектов на территории Псковской области. Впервые праздник поэзии и народные гуляния прошли на Пушкиногорской земле в 1899 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения великого русского поэта А. Пушкина. Официальный статус всесоюзного праздника Пушкинский праздник поэзии получил в 1967 году. Ежегодно участниками и гостями праздника становятся около 10 тысяч человек.

Программу 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии можно посмотреть здесь.