Более 50 псковских НКО приняли участие в семинаре по подготовке заявок на гранты

19:49, 02 июня 2017, ПАИ

Более 50 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Псковской области приняли участие в семинаре по подготовке заявок на конкурс грантов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Управление внутренней политики. Обучающее мероприятие состоялось 2 июня.

На семинаре рассматривались основные условия участия в трех конкурсах СО НКО. Это конкурс социально ориентированных проектов на территории Псковской области, конкурс работ, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, а также конкурс проектов по организации деятельности регионального информационно-ресурсного центра СО НКО.

Кроме того, обсуждались основные вопросы, возникающие у СО НКО, желающих подать заявку на конкурс.