Андрей Турчак: Пушкинский праздник поэзии создает атмосферу живого общения

21:40, 02 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил гостей и участников 51-го Пушкинского праздника поэзии с его открытием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Историко-культурное наследие Псковского края, связанное с именем Александра Сергеевича Пушкина, известно и почитаемо во всем мире. Именно здесь, в Пушкинских Горах, был создан большой пласт пушкинского поэтического наследия», — говорится в приветственном адресе главы региона.

Андрей Турчак напомнил, что у истоков праздника стояли такие известные личности как Ираклий Андроников, Семен Гейченко, Павел Антакольский. В разные годы в Пушкинском празднике участвовали Сергей Михалков, Бэлла Ахмадулина, Юлия Друнина, Владимир Солоухин и многие другие известные мастера слова.

«Сегодня Всероссийский Пушкинский праздник поэзии — это площадка творческих встреч литераторов, музыкантов, художников. Он несет важную миссию — привлекает внимание к нашему культурному наследию, многовековым литературным традициям, вносит вклад в постижение пушкинского слова, повышение интереса к русскому языку и русской культуре, способствует развитию литературного творчества, оказывает самое благотворное влияние на формирование духовно-нравственных ценностей общества, объединяет признанных мастеров и деятелей российской культуры и искусства, создает атмосферу живого общения», — говорится в послании губернатора.

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии является одним из наиболее значимых и масштабных культурных проектов на территории Псковской области. Впервые праздник поэзии и народные гуляния прошли на Пушкиногорской земле в 1899 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. Официальный статус всесоюзного праздника Пушкинский праздник поэзии получил в 1967 году. Ежегодно участниками и гостями праздника становятся около 10 тысяч человек.

Программу 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии можно посмотреть здесь.