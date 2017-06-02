Наряды от псковских полицейских и общественников получили воспитанники социального приюта

19:41, 02 июня 2017, ПАИ

В Пскове стражи порядка и общественники побывали у воспитанников Социального приюта для детей и подростков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вместе с представителями Общественного совета при городском УМВД в гости к ребятам пришли начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Игорь Пограновский и начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 Елена Петрова. Они поздравили юных горожан с Днем защиты детей.

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«Дети подготовились к этой встрече. Они выучили много забавных стихов, которые наперебой читали своим гостям. В награду они получили сладкие подарки. Кроме того, юным виновникам торжества подарили нарядную одежду и обувь», - рассказали в УМВД.

Затем состоялась фотосессия, и ребята поблагодарили стражей порядка и общественников за праздник.