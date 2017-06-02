0
20:34
Не про любовь
16:56
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
16:53
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
15:07
Александр Захаров: Пилоты аэростатов – по-хорошему сумасшедшие люди
14:06
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
13:10
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
11:47
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером
Еще новости
Общество

Наряды от псковских полицейских и общественников получили воспитанники социального приюта

В Пскове стражи порядка и общественники побывали у воспитанников Социального приюта для детей и подростков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вместе с представителями Общественного совета при городском УМВД в гости к ребятам пришли начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Игорь Пограновский и начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 Елена Петрова. Они поздравили юных горожан с Днем защиты детей.

«Дети подготовились к этой встрече. Они выучили много забавных стихов, которые наперебой читали своим гостям. В награду они получили сладкие подарки. Кроме того, юным виновникам торжества подарили нарядную одежду и обувь», - рассказали в УМВД.

Затем состоялась фотосессия, и ребята поблагодарили стражей порядка и общественников за праздник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
02 июня 2017
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
02 июня 2017
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
02 июня 2017
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
02 июня 2017
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером
02 июня 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером 3
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
02 июня 2017
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
02 июня 2017
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву
02 июня 2017
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву 2

Идет загрузка...