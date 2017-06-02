На стажировку в Службу судебных приставов могут отправиться псковские студенты

21:27, 02 июня 2017, ПАИ

Работники Управления ФССП России по Псковской области побывали на юридическом факультете ПсковГУ и рассказали студентам старших курсов о Федеральной службе судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Начальник специализированного отдела организации оперативного дежурства Управления Михаил Кустов познакомил будущих юристов с основными направлениями деятельности ФССП России, различиях между судебными приставами-исполнителями и судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов, рассказал о группе быстрого реагирования при возглавляемом им специализированном отделе, а также об условиях прохождения службы и приеме на работу.

В ходе встречи обсуждались требования, предъявляемые к молодым специалистам, желающим работать судебными приставами-исполнителями.

Начальник отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району Татьяна Тимашёва рассказала о работе судебных приставов-исполнителей и об алиментных платежах, а также о том, что именно сейчас в областном УФССП проходит акция «Судебные приставы детям».

Ребят также проинформировали об информационных сервисах ФССП России - «Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет стороны исполнительного производства», ЕПГУ. На данных сервисах можно легко узнать о своих долгах, а также погасить имеющуюся задолженность в оналйн-режиме.

Студенты интересовались условиями приёма на работу, как проходит конкурс в службу, задавали вопросы о «Банке данных исполнительных производств», об интересных случаях из профессиональной деятельности.

В завершение работники Управления пригласили студентов на практику и стажировку в отделы службы судебных приставов, а после окончания учебы - попробовать себя в роли судебных приставов и приобрести на практике юридический опыт.