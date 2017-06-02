Бобровский дом-интернат посетили главный судебный пристав региона и детский омбудсмен

20:04, 02 июня 2017, ПАИ

Подшефный детский дом-интернат, расположенный в деревне Боброво Печорского района, в рамках празднования Международного дня защиты детей посетили главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников и уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Накануне 1 июня и в рамках ежегодной акции «Судебные приставы-детям» в ведомстве был проведен сбор денежных средств для оказания благотворительной помощи воспитанникам Бобровского детского дома-интерната. В аппарате Управления и отделах судебных приставов Пскова в этом году было собрано около 12 тысяч рублей.

Приобретение подарков проходило с учетом пожеланий администрации учреждения, и полученный заказ снова был связан с организацией для детей летнего отдыха. Для проведения прогулок воспитатели попросили шефов приобрести ведра, лопатки, грабли, формочки. В мешок с подарками попали также машинки, лейки, игрушечная посуда, воздушные шары и мыльные пузыри.

Подарки дети получили 2 июня, они устроили гостям праздничный утренник. Воспитатели и педагоги Центра специального образования № 1 города Пскова подготовили и провели с детьми культурную программу. «В актовом зале звучали песни и танцевальные номера, а в праздничном хороводе-ручейке, а затем и в музыкальной танцевальной зарядке вместе с воспитанниками участвовали и гости - Сергей Колесников и Наталия Соколова», - рассказали в управлении.

Главный судебный пристав и уполномоченный по правам ребёнка поздравили детей с праздником и поблагодарили весь коллектив учреждения !за труд, за ежедневный гражданский и человеческий подвиг, который совершают педагоги и воспитатели, стремясь любовью и заботой согреть этих особенных детей". В свою очередь, воспитанники Центра подарили каждому гостю по выполненной собственными руками картине. Нарисованный цветок в рамке, подаренный главному приставу региона, теперь будет находиться в музее УФССП России по Псковской области.

Напомним, что в Бобровском детском доме-интернате воспитываются около 90 детей с нарушениями интеллекта и опорно-двигательного аппарата. Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области начали оказывать помощь этому учреждению в 2009 году.