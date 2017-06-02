В преддверии летнего сезона следователи встретились с родителями псковских школьников

23:08, 02 июня 2017, ПАИ

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники аппарата Следственного управления СК РФ по Псковской области и территориальных следственных отделов провели встречи с преподавательским составом и родителями несовершеннолетних учащихся общеобразовательных учреждений региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

В ходе встреч обсуждались требования к организации отдыха и оздоровления в оздоровительных учреждениях, в том числе правил перевозки детей, организации походов и экскурсий, мерах безопасности на водных объектах. До аудитории была доведена информация о наиболее типичных происшествиях с детьми и подростками на территории региона и за его пределами.

«Из проведенного центральным аппаратом Следственного комитета анализа следует, что ежегодно в стране счет уголовных дел анализируемой категории исчисляется сотнями. За 2015-2016 годы потерпевшими от преступлений в сфере организации детского отдыха и оздоровления признано почти 700 несовершеннолетних, из которых более полусотни погибло, а остальным несовершеннолетним причинен вред здоровью различной степени тяжести», - рассказали в управлении. В основном, уголовные дела возбуждались по фактам травмирования детей на аттракционах (до 40% случаев), а также нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних во время их пребывания в детских оздоровительных учреждениях (до 30%). Примерно одинаковое количество уголовных дел (по 15%) приходится на сферу предоставления услуг в плавательных бассейнах, в том числе аквапарках, и иные формы организованного группового отдыха несовершеннолетних (походы, поездки, экскурсии).

Аналогичные происшествия с несовершеннолетними характерны для Псковской области. Так, в 2013 году в результате падения с лошади в Детском парке Пскова пострадала девочка. Ребенок был без шлема, не было детского сиденья, ноги не доставали стремя. Ребенок не удержался, в результате падения и удара головой об асфальт она получила телесные повреждения в виде серьезной травмы головы.

Любой организованный отдых детей начинается с доставки к месту его проведения, отметили в управлении. Это, как правило, происходит автобусами. Установлены определенные требования к осуществлению организованной перевозки групп детей автобусами, которые закреплены в постановлении Правительства РФ от 17.12.2013 №1177. «Но порой, чтобы предотвратить беду, достаточно обратить внимание на техническое состояние транспортного средства и поведение водителя. При визуальном определении неисправностей или малейшем подозрении, что водитель находится в состоянии опьянения, следует сообщать в компетентные органы для принятия мер воздействия к лицам, нарушающим законодательство. Подобная бдительность могла бы исключить случай аварии, который произошел в 2016 году при перевозке 8 детей от одной из общеобразовательных школ в Островском районе, когда у пассажирского микроавтобуса, имеющего явные технические неисправности, на полном ходу при движении по оживленной трассе оторвалось заднее колесо. К счастью во время поломки никто не пострадал», - подчеркнули в СУ СК РФ по Псковской области.

В предыдущие годы неоднократно отмечались случаи, когда находящиеся в состоянии алкогольного опьянения граждане пытались проникнуть на территории лагерей. Во всех случаях эти незаконные действия были пресечены органами правопорядка, а виновные привлечены к уголовной ответственности за преступления против представителей органов правопорядка, не допустивших противоправных действий в отношении детей.

Кроме того, в Псковской области ежегодно отмечаются случаи гибели детей на воде: в этом году в Псковском районе оставленный без присмотра ребенок подошел к водоёму возле бани и утонул. В 2016 году в водном центре Пскова ребенок провел под водой около минуты, его удалось спасти. В 2015 году отмечен случай утопления ребенка летом в одном из водоемов области. С интервалом в несколько дней весной утонули двое ребят под Островом и еще один в Печорском районе. «Поэтому, ни при каких жизненных обстоятельствах, что особенно актуально в преддверье купального сезона, нельзя оставлять детей без присмотра, особенно вблизи открытых водоемов, - призвали в управлении.

Если возникло бедствие или чрезвычайное происшествие, необходимо принять меры по спасению пострадавших собственными силами и передать сообщение о происшествии по единому номеру служб спасения – «112».