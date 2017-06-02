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Общество

Утверждён график приёма граждан в Псковском областном Собрании на июнь

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов утвердил июньский график приёма граждан в региональном парламенте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсобрания. 

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов проведёт приём по обращениям граждан 5 июня. На 14 июня запланирован приём граждан председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимиром Яниковым. Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Александр Братчиков встретится с избирателями 19 июня. Председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов проведёт приём 27 июня, а Александр Котов – 28 июня.

Напомним, что предварительная запись на приём граждан в областном Собрании депутатов проводится по телефону: +7 (8112) 299-876 с 10:00 до 13:00 по рабочим дням.

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