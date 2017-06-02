Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово

21:49, 02 июня 2017, ПАИ

2 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактический рейд в жилом секторе деревни Козлово Плиссской волости Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход 12 домовладений, под роспись проинструктированы 15 человек, распространены 12 листовок, проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в весеннее-летний период.

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Озвучена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.