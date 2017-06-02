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Трудные подростки и воспитанники детского дома бесплатно покатались на коньках в Пскове

В Пскове общественники и полицейские провели акцию, посвященную Международному Дню защиты детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Представители Общественного совета при управлении подготовили праздничную программу для юных горожан, в частности, член совета Светлана Петрова организовала бесплатный сеанс массового катания на коньках в Ледовом дворце.

В этом мероприятии приняли участие воспитанники Псковского детского дома, ребята из многодетных семей, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также дети сотрудников органов внутренних дел. По окончании встречи участники акции сфотографировались на память и попросили организаторов чаще проводить подобные ледовые праздники.

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