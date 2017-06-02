Акцию #Сохрани жизнь ребенка поддержали великолукские школьники

22:22, 02 июня 2017, ПАИ

Учащиеся старших классов Борковской школы Великолукского района поддержали акцию #Сохрани жизнь ребенка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инспектор по пропаганде Сергей Лебедев на торжественной линейке по случаю Последнего звонка поздравил выпускников, учителей школы и родителей с праздником. В преддверии летних каникул и в рамках профилактической операции «Внимание – дети!» полицейский напомнил присутствующим о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Особое внимание в своем выступлении он обратил на требования безопасности для велосипедистов. Инспектор подчеркнул, что движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Для лиц старше 14 лет движение возможно только по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке. Родителям, по словам инспектора, следует помнить о необходимости обязательного использования при перевозках маленьких пассажиров детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

В завершение встречи старшеклассники с заранее подготовленными хэштегами #Сохрани жизнь ребенка и памятками обратились к водителям с призывом не нарушать Правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и быть внимательными при движении в населённых пунктах, особенно в период летних каникул, когда на улицах увеличивается число детей.