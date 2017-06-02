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Общество

Об ужасах фашистского режима рассказали псковичи немецким школьникам

По приглашению отделения Немецкого Красного Креста бывшие жертвы национал-социализма Анатолий Васильев и Евгения Березина в составе делегации Псковского Красного Креста посетили с трехдневным визитом город-побратим Геру. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Красного Креста, целью визита стало развитие и укрепление межнационального взаимопонимания между представителями разных поколений городов-побратимов, воспитания взаимной ответственности поколений за настоящее и будущее и профилактики профашистских настроений в молодежной среде.

В ходе визита была организована встреча свидетелей фашистского произвола со старшеклассниками Остерландгимназии, во время которой бывшие узники рассказали о страданиях и лишениях, которые им пришлось пережить в детстве во время военного времени. "Объединяла все выступления мысль, что любая война несет смерть, голод и страшные муки. Это не только убитые и раненые, это украденное детство и страх за жизни близких людей. Встреча с гостями из России вызвала живой интерес немецких школьников, которые задавали много вопросов после выступлений псковичей", - рассказали в Красном Кресте.

Немецкую молодежь интересовало, какие эмоции были у пожилых людей, когда они после длительного времени вступили на немецкую землю, какие мысли появляются при воспоминании о военном времени и как сегодня пожилые люди относятся к немцам.

Затем делегацию из Пскова пригласили на экскурсию по гимназии. Псковичи стали почетными гостями на уроке русского языка в шестом классе, где участники делегации исполнили для школьников «Катюшу». Также детям вручили значки с символами Геры и Пскова. В этот же день состоялся официальный приём псковской делегации у бургомистра Геры господина Данненберга.

Во второй день визита делегация Псковского Красного Креста посетила национальный мемориальный комплекс жертвам фашизма Бухенвальд.

В последний день пребывания псковской делегации в Гере президент местного отделения Немецкого Красного Креста устроил президентский ужин, во время которого все участники мероприятия высказали пожелание продолжения и развития дружеских контактов, несмотря ни на какие препятствия.

Визит в Германию стал возможен благодаря десятилетнему партнерскому сотрудничеству Псковского Красного Креста с отделением Немецкого Красного Креста и финансовой поддержке фонда «Память, ответственность и будущее» (Берлин, Германия), который взял на себя расходы во время пребывания делегации в Германии.

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