Новая часовня Покрова Богоматери появилась в Великих Луках

21:10, 02 июня 2017, ПАИ

Новую часовню Покрова Богоматери освятили 2 июня в заречном районе Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в торжественной церемонии приняли участие архимандрит Сергий (Стуров), глава города Николай Козловский и руководитель ООО «Велмаш-С» Сергей Сергиенков.

Новая часовня появилась в сквере на пересечении улиц Жукова и Новосокольнической, который сотрудники завода «Велмаш» благоустроили в 2015 году. Как отметил архимандрит Сергий, это первая часовня, воздвигнутая в заречном микрорайоне города, история которого связана с именем св. Мартирия Зеленецкого. Он выразил надежду, «что благое дело возрождения часовен и храмов на великолукской земле найдет свое продолжение».

«Сегодняшнее мероприятие занимает особое место в духовной жизни города, – сказал в своем выступлении глава города. – За годы безверия и тьмы, накрывшей человеческие души, в Великих Луках было разрушено множество храмов. Из шестнадцати церквей в нашем древнем городе чудом уцелели только две. Но все это время великолучане хранили православную веру, и начиная с 90-х годов прошлого века храмы на великолукской земле стали возрождаться». Николай Козловский напомнил, что в начале 90-х годов вновь начал действовать Свято-Вознесенский собор, а в прошлом году к 850-летнему юбилею города был открыт Свято-Тихоновский собор. Он выразил благодарность епископу Великолукскому и Невельскому владыке Сергию (Булатникову), а также коллективу завода «Велмаш» за создание новой часовни. Глава города пожелал, чтобы эта часовня "стала не просто украшением сквера, а тем местом, которое будет напоминать великолучанам о Боге, куда они всегда могут зайти помолиться, поразмыслить и поблагодарить Господа за то, что всем нам дано великое счастье жить и трудиться на родной земле".

Сергей Сергиенков выразил надежду, что эта часовня и спустя многие годы будет радовать новые поколения великолучан. Он рассказал, что и сквер, и часовню сотрудники завода строили с любовью к родному городу и его жителям. Он пожелал, чтобы таких уютных и светлых уголков с каждым годом становилось все больше. «Спасибо вам, что мы это сделали! С праздником!» – завершил свое выступление Сергей Сергиенков.

После чина освящения часовни, который отслужил архимандрит Сергий, все присутствующие на церемонии великолучане получили памятную грамоту, которая, как пожелал отец Сергий, "будет напоминать об этом важном событии в истории города не только самим участникам, но и их детям и внукам".

