0
21:49
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
20:34
Не про любовь
16:56
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
16:53
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
15:07
Александр Захаров: Пилоты аэростатов – по-хорошему сумасшедшие люди
14:06
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
13:10
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
Еще новости
Общество

Новая часовня Покрова Богоматери появилась в Великих Луках

Новую часовню Покрова Богоматери освятили 2 июня в заречном районе Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в торжественной церемонии приняли участие архимандрит Сергий (Стуров), глава города Николай Козловский и руководитель ООО «Велмаш-С» Сергей Сергиенков.

Новая часовня появилась в сквере на пересечении улиц Жукова и Новосокольнической, который сотрудники завода «Велмаш» благоустроили в 2015 году. Как отметил архимандрит Сергий, это первая часовня, воздвигнутая в заречном микрорайоне города, история которого связана с именем св. Мартирия Зеленецкого. Он выразил надежду, «что благое дело возрождения часовен и храмов на великолукской земле найдет свое продолжение».

«Сегодняшнее мероприятие занимает особое место в духовной жизни города, – сказал в своем выступлении глава города. – За годы безверия и тьмы, накрывшей человеческие души, в Великих Луках было разрушено множество храмов. Из шестнадцати церквей в нашем древнем городе чудом уцелели только две. Но все это время великолучане хранили православную веру, и начиная с 90-х годов прошлого века храмы на великолукской земле стали возрождаться». Николай Козловский напомнил, что в начале 90-х годов вновь начал действовать Свято-Вознесенский собор, а в прошлом году к 850-летнему юбилею города был открыт Свято-Тихоновский собор. Он выразил благодарность епископу Великолукскому и Невельскому владыке Сергию (Булатникову), а также коллективу завода «Велмаш» за создание новой часовни. Глава города пожелал, чтобы эта часовня "стала не просто украшением сквера, а тем местом, которое будет напоминать великолучанам о Боге, куда они всегда могут зайти помолиться, поразмыслить и поблагодарить Господа за то, что всем нам дано великое счастье жить и трудиться на родной земле".

Сергей Сергиенков выразил надежду, что эта часовня и спустя многие годы будет радовать новые поколения великолучан. Он рассказал, что и сквер, и часовню сотрудники завода строили с любовью к родному городу и его жителям. Он пожелал, чтобы таких уютных и светлых уголков с каждым годом становилось все больше. «Спасибо вам, что мы это сделали! С праздником!» – завершил свое выступление Сергей Сергиенков.

После чина освящения часовни, который отслужил архимандрит Сергий, все присутствующие на церемонии великолучане получили памятную грамоту, которая, как пожелал отец Сергий, "будет напоминать об этом важном событии в истории города не только самим участникам, но и их детям и внукам".
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
02 июня 2017
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
02 июня 2017
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
02 июня 2017
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
02 июня 2017
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
02 июня 2017
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером
02 июня 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером 3
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
02 июня 2017
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
02 июня 2017
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике

Идет загрузка...