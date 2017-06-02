Псковские адвокаты получили награды в честь профессионального праздника

20:30, 02 июня 2017, ПАИ

2 июня Адвокатская палата Псковской области чествовала адвокатов региона в связи с их профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в палате, на торжественном мероприятии присутствовали более 150 адвокатов Псковской области, а также и. о. начальника Управления Министерства юстиции Псковской области Николай Филипчик, представители Псковского государственного университета.

В ходе награждения один из представителей адвокатского сообщества Псковской области был награждён ордерном Федеральной палаты адвокатов «За верность адвокатскому долгу», 12 адвокатов - почётной грамотой Федеральной адвокатской палатой за высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в оказание высоквалифицированной юридической помощи населению Псковской области, 7 адвокатов - почётной грамотой Адвокатской палатой Псковской области.

В палате отметили, что адвокаты принимают активное участие в городских и областных общественных мероприятиях, в том числе в эстафете на призы Псковской правды, приуроченной к 9 маю, адвокаты районов области входят в общественные советы при органах местного самоуправления, также они ведут активную работу со школьниками и населением в целом по правовому просвещению граждан.

«Залогом успешной профессиональной и общественной деятельности адвокатов является повышение их квалификации - это приоритетное направление Адвокатской палаты Псковской области», - отметил президент Адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов. Поэтому после торжественной части мероприятия перед адвокатами и гостями выступил известный московский адвокат, доцент, кандидат юридических наук Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Евгений Рубинштейн.