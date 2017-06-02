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Культура

51-й Пушкинский праздник поэзии открылся в Пушкинских Горах «Евгением Онегиным»

2 июня в Научно-культурном центре поселка Пушкинские Горы состоялось торжественное открытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

Гостей праздника поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. От имени главы региона и себя лично она пожелала всем участникам и гостям праздника творческого вдохновения и успехов.

Затем началось представление нового поэтического спектакля Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин». Актер театра и кино читает роман в стихах под музыку Сергея Прокофьева в исполнении Псковского симфонического оркестра. Генеральная репетиция номера состоялась сегодня в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина. Вслед за премьерой на сцене выступят поэты и литераторы.

По традиции мероприятия Всероссийского Пушкинского праздника поэзии проходят в первые выходные июня в Пскове, Пушкинских Горах, музее-усадьбе «Михайловское» и на поэтической поляне. В первый день праздника в «Михайловском» открыли сразу две выставки. Одна из них посвящена 200-летию первого приезда Александра Пушкина в имение после окончания Царскосельского лицея и 100-летию со дня рождения художника-графика Василия Звонцова, посвятившего Пушкинскому заповеднику серию офортов. Экспозиция из собрания Пушкинского заповедника называется «Очарованный чудом». Кроме того, открылась выставка одного предмета из собрания Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, на которой представлен аналог учебника лицейского учителя Александра Пушкина Давида Будри — «Первыя основания французского языка или Новая грамматика», по которому будущий великий поэт учился в Царскосельском лицее.

В Пскове в этот день прошли традиционные встречи писателей с читателями областной научной библиотеки и гостями праздника. Поэты, литераторы, студенты, жители и гости города читали стихотворные произведения на пешеходной части улицы Пушкина и в амфитеатре на набережной реки Великой.

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