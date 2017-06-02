«День профессий» посетили себежские школьники
29 мая Отделение государственного казенного учреждения Псковской области «Областной центр занятости населения» по Себежскому району в рамках акции «Карьера 2017" провело мини-ярмарку вакансий «День профессий» для несовершеннолетних граждан с целью их трудоустройства на период летних каникул. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по труду и занятости населения.
Ранее прошли профориентационные мероприятия с учащимися средних общеобразовательных школ и студентами учебных заведений филиалов Псковского агротехнического колледжа. В мини-ярмарке приняли участие пять работодателей, 45 несовершеннолетних подростков; выданы 45 направлений и трудоустроены с 1 июня 45 школьников.
Ведущие инспекторы разъяснили подросткам условия приёма на работу, условия труда, начала рабочего дня и заработной платы. В конце встречи подросткам были вручены памятки с указанием перечня документов при постановке на учет.