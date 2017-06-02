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Общество

«День профессий» посетили себежские школьники

29 мая Отделение государственного казенного учреждения Псковской области «Областной центр занятости населения» по Себежскому району в рамках акции «Карьера 2017" провело мини-ярмарку вакансий «День профессий» для несовершеннолетних граждан с целью их трудоустройства на период летних каникул. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по труду и занятости населения.

Ранее прошли профориентационные мероприятия с учащимися средних общеобразовательных школ и студентами учебных заведений филиалов Псковского агротехнического колледжа. В мини-ярмарке приняли участие пять работодателей, 45 несовершеннолетних подростков; выданы 45 направлений и трудоустроены с 1 июня 45 школьников. 

Ведущие инспекторы разъяснили подросткам условия приёма на работу, условия труда, начала рабочего дня и заработной платы. В конце встречи подросткам были вручены памятки с указанием перечня документов при постановке на учет.

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