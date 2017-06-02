Псковские детские лагеря контролирует администрация области

22:36, 02 июня 2017, ПАИ

Все загородные стационарные, палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием находятся на контроле администрации Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. Также на территории области работает межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, в состав которой входят все надзорные органы.



Тем, кто решил приобрести ребенку путевку в лагерь на территории Псковской области, надо обратиться в Государственное предприятие региона «Центр детского отдыха и оздоровления» по адресу: Псков, улица Пароменская, дом 8а. Телефон: 57-57-90. На сайте предприятия можно найти реестр лагерей, описание каждого учреждения, фотографии. Реестр загородных лагерей имеется также на сайте Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«Если ваш ребенок спортсмен, можно приобрести путевки в профильно-спортивные лагеря «Радуга» в Гдовском районе в деревне Ямм, «им. Космонавтов» в деревне Малая Пачковка Печорском районе, в оздоровительных учреждениях «Зеркальный» в деревне Ямм Гдовского района, в «Солнечном» в деревне Печки Печерского района, в «Алых Парусах» в деревне Гороховое Островкого района», - добавили в Роспотребнадзоре.



Прием детей в детский оздоровительный лагерь осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся прививках к ним прикладываются имеющиеся медицинские отводы или отказы от прививок.

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья ведётся при наличии заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и сведений об имеющихся прививках.



Перед открытием каждого летнего оздоровительного учреждения проводятся контрольно-надзорные мероприятия надзорных органов. При получении путевки выдается памятка «Что ребенку необходимо взять с собой».