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Общество

Псковские десантники убыли в Белоруссию для участия в учениях «Славянское братство – 2017»

Подразделение Псковского соединения ВДВ России отправилось в Белоруссию для участия в антитеррористических учениях «Славянское братство – 2017».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Более 300 российских десантников со штатным оружием, а также с более 20 единицами бронетехники (БМД) и около 10 единицами автомобильной техники убыли железнодорожным транспортом в город Брест. В пункт назначения воинский эшелон прибудет утром 5 июня 2017 года.

На учениях российские десантники будут действовать в боевой экипировке «Ратник», а экипажи боевых машин - в защитных комплектах «Ковбой».

После разгрузки воинского эшелона российские десантники на своих боевых машинах совершат 20-километровый марш в развернутый полевой лагерь.

Совместные учения «Славянское братство-2017» с участием подразделений ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии будут проходить с 6 по14 июня 2017 года на полигоне «Брестский».

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