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Центральные события Пушкинского праздника поэзии пройдут в Псковской области 3 июня

3 июня в Псковской области пройдут центральные события Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, в 10:00 откроется площадка «Праздничная поляна» в селе Михайловское. На главной сцене сегодня пройдут литературно-поэтические чтения с участием молодых и известных российских поэтов. Днем состоятся концерты группы «Отцы хороших звуков» и Дельфина. Завершит работу главной сцены выступление группы «Сурганова и оркестр» с программой «Игра в классики».

Фото пресс-службы Театрально-концертной дирекции Псковской области

Также в программе субботнего дня: литературная площадка «Открытый микрофон» (малая сцена), выселки «Деревенька» (детская площадка), пленэр художников, «Пушкин-квест», Парад воздушных змеев, Почтовый городок, ремесленная ярмарка и конная прогулка.

В 11:00 в Святогорском Свято-Успенском монастыре в Пушкинских Горах состоится лития на могиле А. С. Пушкина и церемония возложения цветов. 

В 12:00 в Детском парке Пскова начнется интерактивная программа «Здравствуй, племя младое, незнакомое!». А на 18:00 в Летнем саду запланирован музыкальный вечер для людей элегантного возраста «Звезда пленительного счастья» в клубе «Рио Рита».

Добавим, 51-й Пушкинский праздник поэзии продолжится до 6 июня. Вход бесплатный, пригласительные билеты не нужны. 

Как доехать до праздничной поляны 3 июня можно узнать здесь.

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