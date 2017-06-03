Глава Роструда заявил о необходимости увеличить число выпускников в сфере производства

13:09, 03 июня 2017, ПАИ

О необходимости увеличить число выпускников в сфере производства заявил глава Роструда Всеволод Вуколов на площадке ПМЭФ-2017, сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — сказал В. Вуколов.

Ранее Минобрнауки объявило, что уменьшило количество бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция», так как эти специальности не востребованы у работодателей. В связи с этим глава Роструда отметил, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. По его мнению, они могли бы найти себя в других отраслях экономики.