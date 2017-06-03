До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня

13:27, 03 июня 2017, ПАИ

4 июня на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +2…+7 градусов, днем: +13…+18.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.