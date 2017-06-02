Бомж попытался украсть тележку с автопарковки у торгового центра в Великих Луках

11:27, 03 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках мужчина без определенного места жительства попытался совершить кражу имущества с одного из торговых предприятий города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 53-летний гражданин попытался похитить потребительскую металлическую тележку с автопарковки у торгового центра по улице Некрасова.

Однако кражу пресекли сотрудники ДПС ГАИ. По словам мужчины, он собирался использовать эту тележку для доставки собранного им металлолома в пункт приема металла.

По данному факту ведется проверка.