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Бомж попытался украсть тележку с автопарковки у торгового центра в Великих Луках

В Великих Луках мужчина без определенного места жительства  попытался совершить кражу имущества с одного из торговых предприятий города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 53-летний гражданин попытался похитить потребительскую  металлическую  тележку с автопарковки у торгового центра по улице Некрасова.

Однако кражу пресекли сотрудники ДПС ГАИ. По словам  мужчины, он собирался использовать эту тележку для доставки собранного им металлолома в пункт приема металла. 

По данному факту ведется проверка.

 

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