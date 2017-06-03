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Общество

Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина

3 июня в Святогорском Свято-Успенском мужском монастыре прошла традиционная заупокойная лития на могиле великого русского поэта Александра Пушкина. На памятную службу, которая состоялась в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Пушкинских Горах, собрались сотни человек. Литию отслужил отец Иов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото pskov.ru

По окончании службы участников Пушкинского праздника поэзии поприветствовал директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. Он процитировал стихотворение Александра Пушкина «Простите, верные дубравы!», написанное поэтом 200 лет назад, после первого недолгого пребывания в Михайловском. Строки были адресованы друзьям Пушкина, живущим в Тригорском, и оказались пророчеством всей его жизни.

«Это особенный день. Ни плохая погода, ни мы с вами в этот день не остаемся в одиночестве. В этот день вместе с нами здесь целое человечество», — сказал Георгий Василевич.

Фото pskov.ru

Вслед за ним свои стихотворные произведения прочитали русский поэт, член Союза писателей России Игорь Тюленев и поэт, детский прозаик, литератор Владимир Скиф. Завершили памятную церемонию выступления школьников. Ученики 4-го класса Полина Богданова, 8-классник Аслан Абдулаев и 9-классница Маргарита Тимофеева продемонстрировали выразительное чтение фрагментов сказок А. С. Пушкина «О рыбаке и рыбке» и «О золотом петушке» и романа в стихах «Евгений Онегин».

После чтений участники мероприятия возложили к могиле поэта цветы.

С программой 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии можно познакомиться здесь.

 

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