Отдыхающих в островском лагере «Алые паруса» навестил главный следователь области

13:58, 03 июня 2017, ПАИ

2 июня руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Олег Тушмалов совершил рабочий визит в загородный оздоровительный лагерь «Алые паруса» в Островском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК, Олег Тушмалов вместе с начальником лагеря осмотрел территорию, пообщался с персоналом и отдыхающими в нем детьми, обсудил вопросы организации безопасного детского отдыха, в частности охраны территории лагеря и находящихся в нем детей, санитарно-эпидемиологических требований, пожарной безопасности, организации купания на оборудованном пляже, а также безопасности при организации иных развлечений.

Было отмечено, что вопросы организации детского отдыха в данном лагере попадали в поле зрения территориального отдела Следственного комитета, когда в 2015 году один из детей получил травму в ходе прогулки, что послужило основанием проведения процессуальной проверки с полным выяснением всех обстоятельств произошедшего.

«Участники встречи пришли к единодушному выводу, что приоритетом нашей работы является надлежащее обеспечение безопасного отдыха детей и профилактика детского травматизма», - отметили в СУ СК.

Начальнику лагеря Олег Тушмалов высказал конкретные пожелания, исходя из следственной практики, направленные на повышение уровня надлежащей организации отдыха детей и оздоровления.