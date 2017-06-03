14 «Аллигаторов» поступят в российскую армию в этом году

14:07, 03 июня 2017, ПАИ

В этом году в российскую армию будут поставлены 14 вертолётов Ка052 «Аллигатор». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова.

По его словам, в рамках гособоронзаказа до 2020 года армия получил 50 «Аллигаторов».

Также Юрий Борисов добавил, что планируется закуп и новых вертолетов Ка-62, которые сейчас проходят заводские испытания.

Добавим, что Ка-52 «Аллигатор», который производится с 2008 года, — разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Такие вертолёты стоят на вооружении соединения армейской авиации Западного военного округа, дислоцированного в Псковской области.