0
22:57
Трудные подростки и воспитанники детского дома бесплатно покатались на коньках в Пскове
13:33
Дмитрий Азаров предложил сенаторам обратиться в Правительство с просьбой добавить Пскову денег на расселение ветхого жилья
16:01
Центр лечебной педагогики Псковской области получит особый статус
12:48
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко
01:08
Опа! Зайцы!
22:17
Александр Седунов: Дети с закрепленных территорий и близлежащих домов будут обеспечены местами в новой школе Пскова
17:49
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
Еще новости
Соцсфера

Систему электронных трудовых книжек в России планируется запустить 1 января 2018 года

Систему электронных трудовых книжек в России планируется запустить 1 января 2018 года. Об этом в эфире телеканала РБК заявила вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец. «Я надеюсь, что эту систему, эту опцию мы предоставим с 1 января 2018 года, - сказала она. - Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает».

Ольга Голодец подчеркнула, что электронные трудовые книжки - очень востребованная на сегодняшний день услуга.

Она пояснила, что когда система заработает, сведения о трудовой деятельности,  например, для оформления загранпаспорта, можно будет получить так же, как сегодня предоставляются  различные справки -  по запросу в электронном виде с помощью защищенной электронной подписи.

Трудовая книжка - официальный документ работника, в нем содержится персональная информация и сведения о трудоустройстве. Книжка оформляется при первом поступлении на работу и хранится в отделе кадров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Трудные подростки и воспитанники детского дома бесплатно покатались на коньках в Пскове
02 июня 2017
Трудные подростки и воспитанники детского дома бесплатно покатались на коньках в Пскове
Дмитрий Азаров предложил сенаторам обратиться в Правительство с просьбой добавить Пскову денег на расселение ветхого жилья
30 мая 2017
Дмитрий Азаров предложил сенаторам обратиться в Правительство с просьбой добавить Пскову денег на расселение ветхого жилья 3
Центр лечебной педагогики Псковской области получит особый статус
29 мая 2017
Центр лечебной педагогики Псковской области получит особый статус 2
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко
18 мая 2017
Повысить зарплату педагогов псковского Центра лечебной педагогики поручила Валентина Матвиенко 4
Александр Седунов: Дети с закрепленных территорий и близлежащих домов будут обеспечены местами в новой школе Пскова
17 мая 2017
Александр Седунов: Дети с закрепленных территорий и близлежащих домов будут обеспечены местами в новой школе Пскова 1
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
17 мая 2017
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове уличным представлением «хулиганского цирка» (ВИДЕО)
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
17 мая 2017
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
Псков станет площадкой для обсуждения социальных вопросов форума «Петербургский диалог»
16 мая 2017
Псков станет площадкой для обсуждения социальных вопросов форума «Петербургский диалог»

Идет загрузка...