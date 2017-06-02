Систему электронных трудовых книжек в России планируется запустить 1 января 2018 года

14:31, 03 июня 2017, ПАИ

Систему электронных трудовых книжек в России планируется запустить 1 января 2018 года. Об этом в эфире телеканала РБК заявила вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец. «Я надеюсь, что эту систему, эту опцию мы предоставим с 1 января 2018 года, - сказала она. - Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает».

Ольга Голодец подчеркнула, что электронные трудовые книжки - очень востребованная на сегодняшний день услуга.

Она пояснила, что когда система заработает, сведения о трудовой деятельности, например, для оформления загранпаспорта, можно будет получить так же, как сегодня предоставляются различные справки - по запросу в электронном виде с помощью защищенной электронной подписи.

Трудовая книжка - официальный документ работника, в нем содержится персональная информация и сведения о трудоустройстве. Книжка оформляется при первом поступлении на работу и хранится в отделе кадров.