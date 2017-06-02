Зампред правления Сбербанка: Нас не атаковал только ленивый

14:59, 03 июня 2017, ПАИ

На клиентов Сбербанка осуществляется около 5,5 тыс. атак в неделю с применением методов так называемой социальной инженерии, когда людей тем или иным способом по телефону или электронной почте вынуждают сообщать персональные сведения, касающиеся их счета в банке, или даже переводить деньги злоумышленникам. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Российская газета».

Сам банк «не атаковал только ленивый», добавил Станислав Кузнецов. «Мы с точки зрения бизнеса видим, что Россия - мишень номер один, и Сбербанк тоже мишень номер один», - заявил он.

По мнению зампредседателя правления Сбербанка, для решения проблемы необходимо изменить законодательство, поскольку сейчас «недостаточно сил правоприменения и правоохранения для того, чтобы противодействовать угрозам».