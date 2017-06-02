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Пенсионерка насмерть замёрзла на остановке в Петербурге

В Санкт-Петербурге  насмерть замёрзла пенсионерка.

Ранним утром 2 июня женщину, на вид которой 70-75 лет, с остановки общественного транспорта у дома 71 на Заневском проспекте  доставили в больницу. Как пишут петербургские СМИ, у пенсионерки врачи диагностировали сильное переохлаждение. Спасти женщину не удалось.

Отметим, что июнь в Санкт-Петербурге начался с похолодания. Днём 2 июня температура воздуха не превышала 9 градусов, а местами прошёл снег.

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