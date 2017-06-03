Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии

15:31, 03 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 3 июня, на главной сцене Поэтической поляны в сельце Михайловском состоялась торжественная церемония специального гашения знаков почтовой оплаты, посвященная 51-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии. В ней приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич и руководитель Управления федеральной почтовой связи по Псковской области — филиала ФГУП «Почта России» Андрей Марков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По традиции «Почта России» выпустила к Пушкинскому празднику поэзии специальный штемпель, который имеет уникальный оттиск с символикой праздника. Штемпель используется в качестве знака почтовой оплаты и действует в течение одного рабочего дня.

В ходе торжественной церемонии Вера Емельянова, Георгий Василевич и Андрей Марков заверили своими подписями 15 почтовых конвертов, а затем вице-губернатор проштамповала каждый конверт специальным праздничным штемпелем. Марки на этих конвертах считаются погашенными. Конверты предназначены почетным гостям и активным участникам праздника. Три из них будут направлены в музеи Великих Лук, Пскова и Центральный музей связи имени А. С. Попова.

Гости 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в течение сегодняшнего дня могут купить конверты в специальном импровизированном почтовом городке и проштамповать их. После чего отправить по любому адресу. Письмо, погашенное таким специальным штемпелем, считается раритетом у филателистов.

Добавим, что почтовые марки появились в 1840 году, и их сразу начали гасить пером и чернилами. Сегодня для таких целей используется специальный штемпель.