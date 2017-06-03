Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов

15:44, 03 июня 2017, ПАИ

Псковская область заняла 10 место в рейтинге делового гостеприимства регионов, который составило Некоммерческое партнерство «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса». Рейтинг был представлен в рамках сессии «Регионы России: взгляд инвестора» Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

Лидерами оказались Татарстан, Свердловская и Белгородская области. В ТОП-10 также вошли Новосибирская, Самарская области, Башкирия, Владимирская область, Хабаровский край, Воронежская, Псковская области.

Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив, председатель «Клуба лидеров» Артем Аветисян заявил, что представленное исследование дополняет Национальный рейтинг инвестпривлекательности субъектов РФ. «Это то, что видит инвестор, когда приезжает в регион», - подчеркнул он.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в рамках презентации рейтинга отметил, что на сегодняшний день российские активы находятся на пике инвестиционной привлекательности и очень интересны иностранным инвесторам. Он добавил, что за последние два года регионы удалось «сильно раскачать» в отношении работы с инвесторами: «Сегодня где-то регионов 50-60 создали команды и начали заниматься работой с инвесторами, с привлечением капиталов и так далее».

«Самое главное, и мы об этом говорили губернаторам, с инвесторами работают не институты, с ними работают люди. Для того чтобы люди работали, они должны, во- первых, хотеть, во-вторых, знать, как это делать», - сказал Андрей Белоусов. Он обратил внимание на то, что для работы с инвесторами необходимы четкие регламенты, профессиональные кадры, клиентоориентированные сотрудники и выстроенная система контроля, в том числе обратной связи.