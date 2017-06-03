Вера Емельянова: Все, кто сегодня приехал в пенаты Пушкина, могут считать себя соотечественниками поэта

16:21, 03 июня 2017, ПАИ

На Поэтической поляне в сельце Михайловское сегодня, 3 июля, продолжается 51-й Всероссийский Пушкинский праздник. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, со словами приветствия к участникам и гостям праздничных мероприятий обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова. «Все те, кто приехал сегодня в пенаты Александра Пушкина, могут смело себя считать соотечественниками великого русского поэта», — сказала она и отметила, что нынешние торжества проходят при поддержке региональной и федеральной властей, а также администрации президента РФ и Правительства.

Вера Емельянова передала слова поздравления от губернатора Псковской области Андрея Турчака и его пожелания всем гостям удачи, благополучия, развития и совершенства.

Открылся сегодняшний праздничный день выступлением псковской группы «Отцы хороших звуков». Под звуки авторской музыки артисты выступили с мифологическим рассказом о некоем вымышленном композиторе Анатолии Андрееве, якобы уроженце Пушкиногорского района, в котором представили в ироничном виде биографию творческого человека.

Затем начались выступления поэтов Пскова, Брянска, Севастополя, Байкала, Урала и других регионов России. На сцене читали поэтические произведения Игорь Смолькин, Татьяна Рыжова, Владимир Скиф, Игорь Тюленев, Евгений Артюхов и другие именитые поэты.

Параллельно с мероприятиями на главной сцене на праздничной поляне работает площадка «Открытый микрофон». Первыми здесь выступили артисты духового оркестра Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке. Они исполнили известные классические музыкальные композиции под руководством художественного руководителя и дирижера, заслуженного работника культуры России Анатолия Паутова. К «открытому микрофону» подходят большое количество участников праздника разных возрастов: от школьного до пожилого, читают стихи Александра Пушкина, Роберта Рождественского и произведения собственного сочинения. Также у микрофона читают стихи, которые напечатаны на крафтовой бумаге победители пушкин-квеста.

В центральной части поляны расположились выселки «Деревенька». На ярмарке представлены произведения гончарного искусства, куклы и другие ремесленные изделия. Также здесь проходит дегустация сыра, книжные распродажи, мастер-классы по росписи, художники и студенты проводят пленэр и рисуют пейзажи.

Празднование продолжится выступлением коллектива Андрея Лысикова (Дельфина) и группы «Сурганова и оркестр».

В Пскове в этот день состоялась детская интерактивная программа, а впереди — музыкальный вечер для людей элегантного возраста.

Праздник поэзии на поэтической родине Александра Пушкина проводится с 1899 года, когда отмечалось 100-летие со дня его рождения. Ежегодно его участниками становятся тысячи человек.