Печерянам разъяснили требования пожарной безопасности

16:30, 03 июня 2017, ПАИ

3 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Псковской области в городе Печоры провели профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ходе рейда были проведены беседы с населением. О мерах пожарной безопасности специалисты проинструктировали 12 человек. Также были распространены 20 листовок по правилам содержания территорий в весенне-летний пожароопасный период, о запрете сжигания мусора и сухой травы.

Граждан ознакомили с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Кроме того, до местных жителей довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб.