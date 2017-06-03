Полнометражный фильм про попугая Кешу снимет Союзмультфильм

17:23, 03 июня 2017, ПАИ

К 2020 году Союзмультфильм выпустит на экраны полнометражный мультфильм про попугая Кешу. Работа над ним начнется в следующем году, рассказала председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева, пишет РИА Новости.

«Мы будем работать очень плотно с (Александром) Курляндским, чтобы в следующем году уже запустить Кешу на Таити, и в 2020 году выйти с полнометражным фильмом», — сказала Юлиана Слащева.

Она отметила, что история Александра Курляндского, который писал сценарии для популярного мультипликационного сериала «Возвращение блудного попугая» с начала 1980-х годов, до настоящего момента пролежала на полке четыре года.