Полнометражный фильм про попугая Кешу снимет Союзмультфильм
К 2020 году Союзмультфильм выпустит на экраны полнометражный мультфильм про попугая Кешу. Работа над ним начнется в следующем году, рассказала председатель правления Союзмультфильма Юлиана Слащева, пишет РИА Новости.
«Мы будем работать очень плотно с (Александром) Курляндским, чтобы в следующем году уже запустить Кешу на Таити, и в 2020 году выйти с полнометражным фильмом», — сказала Юлиана Слащева.
Она отметила, что история Александра Курляндского, который писал сценарии для популярного мультипликационного сериала «Возвращение блудного попугая» с начала 1980-х годов, до настоящего момента пролежала на полке четыре года.