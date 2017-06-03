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Экономика

Почти на 14% выросли поставки российского газа в Европу

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» в январе-мае 2017 года выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет ТАСС, об этом было объявлено на встрече председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и члена правления BASF SE, председателя наблюдательного совета Wintershall Holding GmbH Гансом-Ульриха Энгельса в рамках Петербургского международного экономического форума 2017.

Отмечалось также, что в 2016 году прокачка по газопроводу на 12% превзошла результат 2015 года.

Участники встречи высоко оценили сотрудничество компаний по всей производственной цепочке, в том числе, совместную работу по добыче углеводородов в России. По итогам встречи с учетом растущего спроса на российский газ в Европе стороны отметили важность реализации проекта «Северный поток – 2».

ТАСС напоминает, что ввод «Северного потока-2» намечен на конец 2019 года.  Он  пройдёт по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования достигает  9,9 млрд евро.

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