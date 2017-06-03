В двух точках Пскова 4 июня будут дежурить инспекторы ГИБДД

18:18, 03 июня 2017, ПАИ

4 июня в Пскове в двух точках пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, с 10:30 до 11:00 инспекторы будут дежурить на пересечении улиц Чудской и Алмазной, а с 16:30 до 17:00 – на площади Победы.

Проверки направлены на установление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выявление нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Особое внимание будет обращаться на автомобили со стёклами (в том числе покрытыми прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.