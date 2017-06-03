Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)

18:46, 03 июня 2017, ПАИ

Сегодня в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» проходит 51-ый Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, в этом году он посвящён 200-летию первого приезда поэта в Михайловское.

Пушкинский праздник - один из самых значимых культурных проектов в Псковской области. Впервые народные гуляния, посвящённые творчеству поэта, прошли в селе Михайловское в 1899 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения поэта. Официальный статус «всесоюзного « Пушкинский праздник поэзии получил в 1967 году. Ежегодно участниками и гостями праздника становятся тысячи человек.