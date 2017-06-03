0
18:46
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
15:31
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
12:18
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
09:23
Центральные события Пушкинского праздника поэзии пройдут в Псковской области 3 июня
21:40
Андрей Турчак: Пушкинский праздник поэзии создает атмосферу живого общения
20:34
Не про любовь
19:31
Владимир Путин поприветствовал гостей и участников Пушкинского праздника поэзии
Еще новости
Культура

Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)

Сегодня в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» проходит 51-ый Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, в этом году он посвящён 200-летию первого приезда поэта в Михайловское.

Пушкинский праздник - один из самых значимых культурных проектов в Псковской области. Впервые народные гуляния, посвящённые творчеству поэта, прошли в селе Михайловское в 1899 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения поэта. Официальный статус «всесоюзного « Пушкинский праздник поэзии получил в 1967 году. Ежегодно участниками и гостями праздника становятся тысячи человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
03 июня 2017
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
03 июня 2017
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
03 июня 2017
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
Центральные события Пушкинского праздника поэзии пройдут в Псковской области 3 июня
03 июня 2017
Центральные события Пушкинского праздника поэзии пройдут в Псковской области 3 июня
Андрей Турчак: Пушкинский праздник поэзии создает атмосферу живого общения
02 июня 2017
Андрей Турчак: Пушкинский праздник поэзии создает атмосферу живого общения 2
Владимир Путин поприветствовал гостей и участников Пушкинского праздника поэзии
02 июня 2017
Владимир Путин поприветствовал гостей и участников Пушкинского праздника поэзии
Дмитрий Дюжев отрепетировал «Евгения Онегина» с Псковским симфоническим оркестром (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 июня 2017
Дмитрий Дюжев отрепетировал «Евгения Онегина» с Псковским симфоническим оркестром (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России
01 июня 2017
В Пскове организуют более 20 мероприятий, приуроченных ко Дню России

Идет загрузка...