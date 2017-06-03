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13-й этап Кубка России по ралли и 2-й этап Чемпионата Белоруссии примет Псковская область 6-8 июля

6-8 июля в Псковской области пройдёт 13-й этап Кубка России по ралли и 2-й этап Чемпионата Белоруссии. Гонка будет называться «900 озёр» и также носить статус 6 -го этапа Чемпионата СЗФО по ралли и 3-го этап Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Приём заявок на участие в соревновании начнётся 5 июня и будет идти до 18:00 30 июня. Подать их можно по телефону (8112) 75-33-70 или e-mail faspo@inbox.ru. 3 июля будет опубликован список экипажей со стартовыми номерами. 6 июля пройдут тестовые заезды, а с 16:00 начнётся регистрация участников. Она продолжится 7 июля.

Также 7 июля экипажи проведут ознакомление с трассой, а их автомобили пройдут техническую инспекцию. В 19:00 в Опочке состоится церемония открытия гонки, а в 19:30 - слалом «Кубок 900 озёр».

Стартует гонка в 10:00 в Опочке, финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения.

Протяжённость трассы ралли составит 280 километров, из которых 84 – скоростные участки.

Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.

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