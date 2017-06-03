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Общество

Как два самолёта Ил-76 весят смонтированные металлоконструкции путепровода в Великих Луках

В Великих Луках на строящемся путепроводе через железную дорогу завершился еще один этап надвижки металлоконструкции пролетного строения. Этот процесс является наиболее ответственным среди всех работ, сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

«Завершенный пятый этап продольной надвижки металлоконструкций левого направления пролетного строения путепровода составил 48 метров при общей длине надвигаемого пролетного строения вместе с аванбеком 163,45 метра. Балка аванбека полностью опирается на накаточные пути своей полной строительной высотой на стойках опоры №6», - отметили в комитете.

Там добавили, что на данный момент вес металлоконструкций левого направления пролетного строения путепровода превышает 415 тон,  что сопоставимо с весом двух  военно-транспортных самолётов Ил-76 при максимально взлетной массе.

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