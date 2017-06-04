Псков, камера, мотор!

18:41, 04 июня 2017, ПАИ

1 июня в российский прокат вышла «Нелюбовь» — новая, 5-я по счёту полнометражная картина самого титулованного российского кинорежиссёра Андрея Звягинцева, только что удостоенная на юбилейном 70-м Каннском кинофестивале приза жюри — третьей по значимости награды конкурса. Одну из главных ролей в картине сыграла молодая актриса родом из Пскова Марина Васильева, которая ещё во время обучения на 4-м курсе Школы-студии МХАТ в 2014 году успела сыграть одну из главных героинь в фильме «Как меня зовут», также имевшем фестивальный успех. В составе представителей съемочной группы «Нелюбви» она ездила в Канны, и это — один из самых ярких примеров успеха псковичей в киноиндустрии. Однако, он далеко не единственный... Не претендуя на полноту, Псковское агентство информации подготовило ретроспективный обзор псковского вклада в «важнейшее из искусств».

(Кликните по картинке, чтобы перейти к просмотру лонгрида)