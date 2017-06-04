0
18:41
Псков, камера, мотор!
17:10
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
15:20
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:46
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
15:31
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
12:18
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
09:23
Центральные события Пушкинского праздника поэзии пройдут в Псковской области 3 июня
Еще новости
Культура

Псков, камера, мотор!

1 июня в российский прокат вышла «Нелюбовь» — новая, 5-я по счёту полнометражная картина самого титулованного российского кинорежиссёра Андрея Звягинцева, только что удостоенная на юбилейном 70-м Каннском кинофестивале приза жюри — третьей по значимости награды конкурса. Одну из главных ролей в картине сыграла молодая актриса родом из Пскова Марина Васильева, которая ещё во время обучения на 4-м курсе Школы-студии МХАТ в 2014 году успела сыграть одну из главных героинь в фильме «Как меня зовут», также имевшем фестивальный успех. В составе представителей съемочной группы «Нелюбви» она ездила в Канны, и это — один из самых ярких примеров успеха псковичей в киноиндустрии. Однако, он далеко не единственный... Не претендуя на полноту, Псковское агентство информации подготовило ретроспективный обзор псковского вклада в «важнейшее из искусств».

(Кликните по картинке, чтобы перейти к просмотру лонгрида)

Сергей Васильев
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псков, камера, мотор!
04 июня 2017
Псков, камера, мотор!
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
04 июня 2017
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 июня 2017
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
03 июня 2017
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
03 июня 2017
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
03 июня 2017
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
Центральные события Пушкинского праздника поэзии пройдут в Псковской области 3 июня
03 июня 2017
Центральные события Пушкинского праздника поэзии пройдут в Псковской области 3 июня
Андрей Турчак: Пушкинский праздник поэзии создает атмосферу живого общения
02 июня 2017
Андрей Турчак: Пушкинский праздник поэзии создает атмосферу живого общения 4

Идет загрузка...