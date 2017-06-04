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В центре Лондона произошёл очередной теракт: погибли 6 человек

Вечером в субботу, 3 июня, в нескольких местах в центре Лондона произошла серия нападений, в результате которых погибли 6, а пострадали ещё как минимум 48 человек. В том числе пострадал один из полицейских, прибывших на вызов.

Сначала белый фургон на Лондонском мосту врезался в толпу людей. Затем из фургона выскочили трое мужчин с большими ножами, которые начали нападать на прохожих и резать их. Позже они напали на посетителей одного из ресторанов.

По свидетельству очевидцев, нападавшие имели тёмную кожу и бороды, на вид им было от 30 до 35 лет. На себе они имели муляжи поясов смертников.

Трое нападавших были застрелены полицией в районе рынка Боро через 8 минут после первого звонка в правоохранительные органы о нападении. Ответственности за теракт пока не взяла на себя никакая из террористических группировок.

Отметим, это уже 3-й теракт в Великобритании за последние несколько месяцев. Похожее происшествие произошло в Лондоне 22 марта, когда машина наехала на прохожих на Вестминстерском мосту, после чего водитель с ножом напал на полицейского у здания парламента: тогда погибли 5 человек, а нападавший был застрелен полицией. Ровно через 2 месяца в Манчестере на стадионе сразу после концерта Арианы Гранде произошел взрыв, устроенный смертником: погибли 22 человека. 

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