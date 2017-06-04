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Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек

В Тверской области в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в посёлке Редкино Конаковского района были убиты сразу 8 человек — 3 женщины и 5 мужчин. По данному факту региональное управление Следственного комитета РФ возбудило кголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

По предварительным данным, ночью житель Москвы 1972 года рождения распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал. Однако вскоре он вернулся с охотничьим ружьем  несколько раз выстрелил в оппонентов.

Выжившим удалось связаться с правоохранительными органами. Нападавший задержан. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

По поручению председателя Следственного комитета расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России.

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