В Опочецком районе произошёл пожар в жилом доме, а в Локнянском районе - в бытовке

10:42, 04 июня 2017, ПАИ

Вечером в субботу, 3 июня, около 19:15 произошло возгорание в бытовке, расположенной в деревне Дорка Михайловской волости Локнянского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ, на тушении пожара были задействованы 4 человека и 2 единицы техники. Сведений о пострадавших нет.

В тот же день около 20:35 произошёл пожар в жилом доме в деревне Звоны Глубоковской волости Опоческого района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек. Сведений о пострадавших также нет.