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Политика

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдёт 15 июня

В этом году «прямая линия» с Владимиром Путиным пройдёт 15 июня (четверг) в 12:00. Трансляция ответов президента на вопросы граждан пройдёт в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

Вопросы главе государства принимают по телефону 8 800 200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7 499 550-40-40, +7 495 539-40-40. Также задать вопрос можно с помощью SMS или MMS-сообщений на номер 04040 и на сайтах moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, для сбора вопросов созданы специальные группы в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а в AppStore и GooglePlay размещено официальное приложение «Москва-Путину».

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