В лагере для беженцев в Баварии афганец зарезал 5-летнего мальчика из России

11:10, 04 июня 2017, ПАИ

В субботу, 3 июня, в лагере для беженцев в Баварии (Германия) 41-летний мужчина, прибывший из Афганистана, зарезал 5-летнего мальчика из России.

Как сообщает «РИА Новости», трагедия произошла в общине Арншванг. Сообщение в полицию о конфликте в лагере для беженцев поступило около 17.50 мск. Прибывшие на место силовики обнаружили, что взрослый мужчина удерживавшего в заложниках 5-летнего мальчика, угрожая ему ножом.

«Мужчина нанес ребенку тяжелейшие ранения ножом, от которых мальчик умер на месте», — сообщили правоохранители. После этого полицейские открыли огонь на поражение и застрелили гражданина Афганистана.