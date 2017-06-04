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В лагере для беженцев в Баварии афганец зарезал 5-летнего мальчика из России

В субботу, 3 июня, в лагере для беженцев в Баварии (Германия) 41-летний мужчина, прибывший из Афганистана, зарезал 5-летнего мальчика из России.

Как сообщает «РИА Новости», трагедия произошла в общине Арншванг. Сообщение в полицию о конфликте в лагере для беженцев поступило около 17.50 мск. Прибывшие на место силовики обнаружили, что взрослый мужчина удерживавшего в заложниках 5-летнего мальчика, угрожая ему ножом.

«Мужчина нанес ребенку тяжелейшие ранения ножом, от которых мальчик умер на месте», — сообщили правоохранители. После этого полицейские открыли огонь на поражение и застрелили гражданина Афганистана.

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