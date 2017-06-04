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Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву

Отдел внутренних дел по городу Великие Луки разыскивает Латышеву Любовь Васильевну, 1989 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального МВД, эта гражданка недавно освободилась из мест лишения свободы и утратила связь с родственниками. С февраля 2017 года она может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.

Лиц, располагающих значимой информацией о местонахождении Латышевой, просят сообщить  в  ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94,  (811-53) 5-01-48 или 02

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