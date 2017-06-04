Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву

11:29, 04 июня 2017, ПАИ

Отдел внутренних дел по городу Великие Луки разыскивает Латышеву Любовь Васильевну, 1989 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального МВД, эта гражданка недавно освободилась из мест лишения свободы и утратила связь с родственниками. С февраля 2017 года она может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.

Лиц, располагающих значимой информацией о местонахождении Латышевой, просят сообщить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02