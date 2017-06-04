Гости Пушкинского праздника поэзии оценили варианты памятников няне поэта

13:13, 04 июня 2017, ПАИ

Гости проходящего в Псковской области 51-го Пушкинского праздника поэзии оценили работы, поступившие на конкурс по разработке проекта памятника няни знаменитого поэта Арине Родионовне.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, выставка проектов размещена в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Она будет работать до 5 июня включительно. Вход на неё — свободный для всех желающих.

В специальной книге зрители оставили множество отзывов, определяя лидеров собственных симпатий и в отдельных случаях даже комментируя скульптуры (детали одежды Арины Родионовны, головной убор и так далее).

Напомним, памятник планируется установить рядом с главным корпусом литературного отеля «Арина Р.» (деревня Бугрово Пушкиногорского района Псковской области) к 260-летию со дня рождения Арины (Ирины) Яковлевой, крепостной Ганнибалов, любимой няни Пушкина, которую он в стихах называл «мамушкой». Установка памятника будет проводиться на средства, поступившие в виде добровольных пожертвований юридических и физических лиц.