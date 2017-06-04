В Псковской области умерла мать актёра Владислава Галкина

13:21, 04 июня 2017, ПАИ

23 мая в селе Конново в Псковской области в возрасте 70 лет умерла Елена Демидова — мать погибшего ещё в 2010 году популярного актёра Владислава Галкина.

Как сообщает «Собеседник», через 3 года после смерти сына его мать развелась с мужем — отчимом Владислава, также известным актёром Борисом Галкиным, и переехала с дочерью Марией 1977 года рождения в Псковскую область.

По сообщениям СМИ, женщина скончалась от рака.

27 мая её похоронили на Троекуровском кладбище рядом с сыном.